Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Hochwertiger Mercedes in Emmingen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Emmingen-Liptingen, Emmingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vermutlich am frühen Freitagmorgen bis 03 Uhr, haben unbekannte Täter einen SUV der Marke Mercedes gestohlen, welcher vor einem Gebäude im Lerchenweg in Emmingen abgestellt war. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen hochwertigen blauen SUV Mercedes GLE AMG 63 S im Wert von einem hohen fünfstelligen Betrag. Wie die Täter den verschlossen abgestellten Wagen öffnen und starten konnten, ist bislang nicht bekannt. Nach den bisherigen Ermittlungen dürften die Täter mit dem entwendeten Auto von Emmingen aus über die Bundesstraße 14 in Richtung Stockach geflüchtet sein. Im Bereich von Windegg kurz vor Stockach entledigten sich die Autodiebe eines Rucksackes des Autobesitzers, welcher sich in dem gestohlenen Wagen befunden hatte. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des blauen Mercedes GLE, an welchem TUT-Kennzeichen angebracht waren, nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

