Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll: Kollision mit Schleuserfahrzeug/ Ein Zöllner leicht verletzt

Dresden (ots)

Am Abend des 7. August 2023, gegen 22:00 Uhr passierte ein PKW Skoda Octavia mit tschechischen Kennzeichen in Schmilka (B 172) die Grenze nach Deutschland. Das Anhaltesignal des Zolls missachtete der Fahrer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bad Schandau. Bis dorthin ignorierte der Fahrer zwei weitere Kontrollstellen des Zolls trotz Anhaltesignal. In Bad Schandau wendete der PKW abrupt und raste wieder Richtung Grenze. In der Ortslage Postelwitz blockierte inzwischen ein weiteres Einsatzfahrzeug MB Vito des Zolls die Straße. Dennoch beschleunigte der Fahrer erneut und rammte den Transporter auf der Beifahrerseite. Dabei wurde ein Zöllner am Knie verletzt. Ungebremst flüchtete der PKW in Richtung Schmilka und passierte dort die Grenze zurück nach Tschechien. Die tschechischen Behörden wurden umgehend informiert und veranlassten entsprechende Maßnahmen auf tschechischer Seite. Nach jetzt vorliegenden Informationen befanden sich neben dem Fahrer weitere acht, vermutlich syrische Personen, im Fluchtfahrzeug.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell