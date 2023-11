Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/Groß-Hausen: Scheibe zerstört und Handtasche entwendet

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Einhausen (ots)

In einem unbemerkten Moment schlug ein noch unbekannter Täter am Dienstagmittag (31.10.) zwischen 12.45 und 12.50 Uhr die Scheibe eines roten Opels in der Industriestraße ein. Anschließend entwendete der Dieb die Handtasche, samt Geldbeutel, Bargeld und Handy, aus dem Fußraum der Beifahrerseite und flüchtete unerkannt.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 nehmen Hinweise zu dem Sachverhalt unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Bieten Sie Kriminellen keine Tatmöglichkeiten und lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen!

