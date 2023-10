Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Marl

Einbrecher entwendeten am Donnerstag einen Waffenschrank aus einem Haus an der Martin-Luther-Straße. Sie drangen über die aufgehebelte Balkontür in die Wohnung ein, durchsuchten die Zimmer nach Diebesgut und nahmen letztlich den Waffenschrank mit. Dieser enthielt zwei Waffen, sowie Geld und Schmuck. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Bottrop

Zwischen Donnerstag (17 Uhr) und Freitag (7 Uhr) brachen bislang Unbekannte in ein Gebäude auf der Eichenstraße ein. Im Inneren brachen sie weitere Türen gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Letztlich entwendeten sie diverse Elektrogeräte und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell