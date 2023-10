POL-RE: Dorsten: Unfallflucht an Pflegeheim

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der am Donnerstagnachmittag (12.45 Uhr) eine 15-Jährige belästigte. Zudem werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Kripo zu melden. Das Mädchen befand sich in der Buslinie 239 und war am ZOB Recklinghausen hinzugestiegen. Der Fremde setzte sich im Bus direkt neben die Recklinghäuserin und fasste ihr ans Bein. Dort beließ er seine Hand, obwohl das Mädchen ...

mehr