Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: U-Haft nach mehreren Ladendiebstählen

Recklinghausen (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft auf der Schaumburgstraße hat ein Ladendetektiv einen mutmaßlichen Dieb erwischt und die Polizei gerufen. Der Mann wollte das Geschäft mit zwei Jacken verlassen, die er nicht bezahlt hatte. Wie sich bei weiteren Ermittlungen herausstellte, war der 22-jährige Marokkaner (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) in den vergangenen Tagen schon mehrfach mit Diebstählen aufgefallen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden außerdem vier original verpackte Parfums gefunden, die offenbar zuvor aus einem anderen Laden in der Nähe gestohlen wurden. Die Polizei nahm den 22-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann dem Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Verfahren dauern an.

