Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendgruppen ausgeraubt

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden in Erfurt zwei Jugendgruppen ausgeraubt. Gegen 23:15 Uhr war eine neunköpfige Gruppe im Alter von 17 bis 19 Jahren im Nordpark von vier unbekannten Männern mit Messern bedroht sowie teilweise geschlagen und getreten worden. Die Täter raubten ein Handy, Bargeld, ein Portemonnaie sowie eine Lautsprecherbox im Gesamtwert von 470 Euro. Fünf der jungen Menschen erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen. Etwa eineinhalb Stunden später wurden drei junge Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ausgeraubt. Zwei unbekannte Täter waren aus einem weißen SUV ausgestiegen und hatten unter Vorhalt von Messern Wertsachen gefordert. Dabei schlugen sie einen der Geschädigten gegen den Kopf. Die Räuber erbeuteten mehrere Taschen sowie Bargeld und eine Powerbank im Gesamtwert von etwa 260 Euro. In beiden Fällen entkamen die Täter. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen schweren Raubs und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell