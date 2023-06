Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt dreifach gesuchten Mann fest

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Bereits in der Nacht des 07.06.2023 gegen 03:00 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 Reisende in einem grenzüberschreitenden Bus von Amsterdam nach Darmstadt. Auf dem Parkplatz Tomm Heide wurden auch die Personalien eines 38-jährigen Algeriers mit den polizeilichen Fahndungssystemen abgeglichen. Bei dieser Überprüfung wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hannover mit zwei Haftbefehlen aufgrund von Verurteilungen wegen Diebstahls und besonders schweren Diebstahls sucht. Beide Haftbefehle beruhen auf Verurteilungen aus dem Jahr 2022. Zum einen muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 79 Tagen verbüßen, in der er durch das Amtsgericht Hannover zu 80 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt wurde. Im zweiten Fall hatte ihn das Amtsgericht Hannover zu 150 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Die dritte Ausschreibung erfolgte durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgrund einer Verurteilung vom Amtsgericht Oldenburg zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je 10 Euro wegen Erschleichen von Leistungen. Der Verurteilte wurde verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da die Person die geforderten Geldstrafen plus Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von 6599,66 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für die nächsten 239 Tage in Haft. Des Weiteren besteht gegen den Algerier eine rechtskräftige Abschiebungsverfügung des Ausländeramtes Hannover, sodass geprüft wird, ob er nach Abschluss der Haftstrafe in sein Heimatland reisen muss.

