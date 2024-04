Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Metallverarbeitungsunternehmen in der Daimlerstraße - Polizei bittet um Hinweise

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa gegen 02.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude eines Metallverarbeitungsunternehmens in der Daimlerstraße eingebrochen und haben daraus Werkzeuge, Messing und Metallplatten im bislang noch nicht bekannten Wert entwendet. Die Einbrecher hebelten eine Außentür im Untergeschoss des Gebäudes auf und gelangten so in die Firma. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen, darunter auch in den Produktionsbereich des Unternehmens. Mit entwendeten Metallverarbeitungswerkzeugen sowie verschiedenem Rohmaterial aus Messing und sonstigem Metall, darunter auch Metallplatten, verließen die Täter das Firmengebäude wieder. Für den Abtransport des Diebesgutes müssen die Einbrecher ein entsprechend großes Fahrzeug, eventuell einen Kleintransporter oder auch einen Anhänger benutzt haben. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in der Daimlerstraße gemacht oder dort fremde Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel.: 07426 1240, in Verbindung zu setzen.

