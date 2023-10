POL-PDWIL: Auto zerkratzt

Wittlich (ots) - Am 17.10.2023, kam es gegen 16:15 Uhr, in dem Einkaufsladen 1000+1 Schnäppchen, in der Römerstraße 26 in 54516 Wittlich, zu einem Diebstahl. Dabei entwendete ein unbekannter Täter einen hohen dreistelligen Betrag Bargeld aus der unbeaufsichtigten Kasse und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei Wittlich, unter ...

