POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 12.10.2023 bis Montag, den 16.10.2023, kam es zu einem Diebstahl eines PKW-Anhängers. Dieser wurde von dem Firmengelände eines Autohauses in der Edisonstraße in 54516 Wittlich durch bislang unbekannte Täter entwendet. Hinweise zur Tat werden bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

