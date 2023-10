POL-PDWIL: Diebstahl eines Anhängers

Binsfeld (ots) - Im Zeitraum des 13.10.2023, 12:00 Uhr bis 16.10.2023, 10:00 Uhr wurde die Eingangstür des Lager-/Toilettenpavillons in der Kirchstraße 2 in 54518 Binsfeld durch mehrere Steinwürfe und mutwilligen Vandalismus beschädigt. Die genutzten Steine wurden zuvor aus einer angrenzenden Bruchsteinmauer entnommen. Etwaige Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter der Tel.-Nr. 06571 926-0 in ...

