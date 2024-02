FW-BO: Brennender Bus auf der A40 sorgt für Sperrung am Donnerstagmorgen

Bochum (ots) - Am heutigen Sonntag (28.01.2024) kam es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, in der Marienstraße in Bochum Wattenscheid, zu einem Wohnungsbrand. Um 06:26 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand meldete. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid an der Einsatzstelle eintraf war deutlicher Brandgeruch im Treppenraum ...

