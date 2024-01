Feuerwehr Bochum

FW-BO: Glatteis durch überfrierende Nässe führt zu unzähligen Rettungsdiensteinsätzen

Bochum (ots)

Seit 8 Uhr befinden sich fast alle Rettungswagen und Notärzte der Feuerwehr Bochum im Dauereinsatz. Grund für die ungewöhnlich hohe Auslastung des Rettungsdienstes ist die überfrierende Nässe, die zu spiegelglatten Eisflächen auf Bürgersteigen und Straßen führt.

Bereits ab 6 Uhr am Freitagmorgen verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr Bochum einen deutlichen Anstieg an gemeldeten Stürzen aufgrund des Glatteises. Seit 8 Uhr befinden sich der Rettungsdienst in der Vollauslastung, sodass immer wieder auch Löschfahrzeuge der Feuerwehr für die Erstversorgung von Stürzen ausrücken mussten. Insgesamt kam es bis 10:45 Uhr zu rund 50 Rettungsdiensteinsätzen durch Glatteis, häufigste Verletzungen waren dabei Brüche von Armen und Beinen sowie Platzwunden.

Nach wie vor besteht Glättegefahr im Bochumer Stadtgebiet, daher bitten wir an dieser Stelle alle Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Vorsicht.

