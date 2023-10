POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Ein schwarzer Seat Leon, der in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand in der Allensteinstraße parkte wurde durch einen vermutlich weißen PKW beim Ausparken in Höhe der hinteren Beifahrertür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw Kontaktdaten ...

mehr