Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht Frau mit Schreckschusspistole in Wehringhausen - Polizei stellt Waffe sicher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitag, 29.09.2023, gingen gegen 00:30 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizeileitstelle ein. In der Augustastraße waren lautstarke Streitigkeiten vor einer Dachgeschosswohnung wahrnehmbar. Als die Polizisten das Treppenhaus betraten und in das Dachgeschoss vordrangen, sahen sie einen Mann. Der 49-Jährige hielt eine schwarze Pistole in der Hand und wedelte mit ihr herum. Unter Vorhalt der Dienstwaffe forderten die Beamten ihn dazu auf, die Pistole fallen zu lassen. Als der Mann seinen Arm senkte, gelang es den Polizisten, ihn zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte, die von einer scharfen Schusswaffe nicht zu unterscheiden war. Sie wurde durch die Beamten sichergestellt. Offenbar war es zu einem Streit zwischen dem 49-jährigen Wohnungsmieter und einer 33-jährigen Frau gekommen, die die Tür des Mannes beschädigt hatte. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen Bedrohung gegen den Mann und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen die Frau vor. Dieser wurde anschließend ein Platzverweis ausgesprochen. Da in der Wohnung Rauschgift aufgefunden wurde, stellten die Polizisten dies sicher und legten eine weitere Anzeige gegen den Hagener vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell