Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand vor Polizeiwache - Mann in Gewahrsam genommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 28.09.2023, fiel einem Polizisten gegen 21:15 Uhr ein 39-Jähriger vor der Polizeiwache Innenstadt auf. Er blutete an der Hand. Ermittlungen ergaben, dass der Mann kurz zuvor bereits die Wache aufsuchte und Anzeige erstattete. Die Verletzung hatte er sich selbst zugefügt und eine Behandlung durch einen Rettungswagen abgelehnt. Der 39-Jährige begann den Wachbetrieb durch Klingeln und Brüllen zu stören, woraufhin ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Er schmierte Blut an die Außenkameras der Wache und missachtete den Platzverweis. Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Der 39-Jährige setzte sich massiv zur Wehr und versuchte die Polizisten zu schlagen und zu treten. Während des Transportes stieß er mit dem Kopf nach den Ordnungshütern und versuchte diese im Gewahrsam zu beißen. Er bedrohte die Polizisten mit den Worten "I kill you!" mit dem Tode. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurden ihm zwei Blutproben entnommen und er selbst in eine Zelle gebracht. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell