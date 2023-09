Polizei Hagen

POL-HA: Per Räuberleiter in Pizzeria eingestiegen - Zwei Einbrecher vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 28.09.2023, erhielt ein Restaurantbesitzer gegen 23:50 Uhr eine Nachricht auf sein Handy. Die Überwachungskamera zeigte zwei Männer in einem Hinterhof in der Kampstraße an. Diese rüttelten an mehreren Garagentoren. Offenbar suchten sie nach einer Einbruchsmöglichkeit. Der Zeuge rief die Polizei. Währenddessen half ein Täter seinem Kompagnon per "Räuberleiter" durch ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus einzusteigen. Die Polizei konnte beide Einbrecher noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Gegen beide Männer (26, 30) wurde eine Anzeige vorgelegt. (hir)

