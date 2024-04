Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (18.04.2024)

St. Georgen (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Brudermoos" in St. Georgen zu einer Unfallflucht gekommen. Beschädigt wurde durch einen unbekannten Autofahrer ein blauer Ford Grand C Max am hinteren rechten Kotflügel und der Felge. Die ungefähre Schadenshöhe am Fahrzeug des 79-Jährigen liegt bei 3.000 Euro. Zeugenhinweise sind an das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 9495-00 zu richten.

