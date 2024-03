Polizei Köln

POL-K: 240308-1-K Zeugensuche nach Handtaschenraub

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Handtaschenraub in der Roßbachstraße in Köln-Weidenpesch vom Donnerstagnachmittag (7. März) nach zwei jungen Frauen. Sie stehen im Verdacht einer 86 Jahre alten Seniorin die Handtasche geraubt und die ältere Dame verletzt zu haben, sowie zuvor in Kellerräume eingebrochen zu sein.

Die Frauen sollen etwa 15-20 Jahre alt und schlank sein sowie ein Fahrrad mit zahlreichen Tüten bei sich gehabt haben. Beide sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen und dunkle lange Haare haben. Eine mutmaßliche Täterin sei etwa 1,55 Meter groß, ihre Komplizin etwa zehn Zentimeter größer. Die Größere habe zudem einen Leberfleck im Gesicht.

Stand jetzt hatten die beiden Frauen die Rentnerin in der Roßbachstraße nach Kleingeld gefragt. Als die 86-Jährige dies verneinte und an ihrer Wohnanschrift die Haustür aufschließen wollte, entrissen ihr die Angreiferinnen von hinten die umgehängte Tasche so brutal, dass die Seniorin stürzte und sich verletzte. Ein Passant (35) verfolgte die Flüchtigen und konnte dabei die Handtasche zurückerlangen. Zuvor hatten sie allerdings bereits die Geldbörse und eine Goldkette herausgeholt und waren mit der Beute geflüchtet. Das Fahrrad und die Tüten ließen sie zurück. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sowohl das Rad als auch der Inhalt der Tüten bei einem Kellereinbruch in der Roßbachstraße entwendet worden waren.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

