Polizei Köln

POL-K: 240307-3-K/EU/BAB Mit gestohlenem Auto vor der Polizei geflüchtet - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt, die am Mittwochnachmittag (6. März) in Zülpich geendet hat, sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Autodieb. Der Mann war gegen 16.45 Uhr über die Bundesautobahn 1 in Richtung Saarbrücken vor mehreren Streifenwagen geflüchtet.

Der rechtmäßige Eigentümer (50) des schwarzen Wrangler-Jeeps hatte seinen Wagen fahrenderweise in Köln-Junkersdorf entdeckt, die Polizei informiert und war ihm mit seinem Zweitwagen auf die A1 hinterhergefahren. Dort übernahmen hinzukommende Streifenteams die weitere Verfolgung und gaben Anhaltesignale, die der mutmaßliche Autodieb jedoch ignorierte und stattdessen das Fahrzeug stark beschleunigte. Durch die hohen Geschwindigkeiten war eine Gefährdung Unbeteiligter nicht auszuschließen, weshalb die Einsatzkräfte die Nachfahrt abbrachen.

An der Anschlussstelle Euskirchen fuhr der Tatverdächtige von der Autobahn ab, stieß in einem Industriegebiet in Zülpich mit dem Pkw einer unbeteiligten 24-Jährigen zusammen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde durch eintreffende Polizisten betreut. In einem Wohngebiet sprang der Verfolgte laut Zeugen aus dem noch rollenden Wagen und rannte weg. Der Jeep kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, bevor er zum Stillstand kam und die Einsatzkräfte das gestohlene Auto erreichten.

Ermittlungen ergaben, dass das die Autoschlüssel und das SUV zwei Tage zuvor bei einem Einbruch in der Straße Im Ahorngrund in Köln-Hahnwald entwendet worden waren.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen in Hahnwald oder zur Identität und den Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (cr/al)

