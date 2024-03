POL-K: 240306-3-K Mann mit Baseballschläger niedergeschlagen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Nach zwei Auffahrunfällen am Mittwochmorgen (6. März) auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Erftstadt und Hürth sind drei Männer (56,48,22) schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 6.45 Uhr zunächst der 22-jährige Motorradfahrer in Höhe der Autobahnraststätte Ville Ost am Stauende auf das Heck eines ...

mehr