Polizei Köln

POL-K: 240305-3-K/NE Pressemeldung der Polizei Rhein-Kreis-Neuss: Alten Audi gestohlen und Unfall verursacht

Köln (ots)

Am Montag (04.03.), gegen 11:30 Uhr, wurde von einem Firmengelände auf der Jülicher Landstraße in Neuss ein schwarzer Audi 100 mit dem Baujahr 1988 gestohlen. Das Fahrzeug, an dem sich keine Kennzeichen befanden, war gegen Mittag von einem Mitarbeiter mit laufendem Motor abgestellt worden. Bevor an diesem Arbeiten durchgeführt werden sollten, wurde das Auto jedoch einen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Diese Chance nutzte ein 25- jähriger Neusser. Er betrat das Firmengelände und begab sich ans Steuer. Der Mitarbeiter konnte nur noch beobachten, wie das Fahrzeug auf die Jülicher Landstraße in Richtung Neusser Innenstadt auffuhr. Allerdings endete die Fahrt des Autodiebs gegen 12:45 Uhr auf der Straße "Am Molenkopf" in Köln-Niehl, wo er zunächst mit einem geparkten Lkw kollidierte und anschließend gegen die Wand einer Lagerhalle fuhr.

Der Mann, der den Diebstahl einräumte, stand zu allem Überfluss unter dem Einfluss von Drogen. Da ein freiwillger Drogenvortest positiv ausfiel, musste der Neusser die Polizisten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Seinen Führerschein musste er abgeben und das gestohlene Auto wurde sichergestellt.

Den 25- Jährigen erwartet nun nicht nur ein Strafverfahren wegen des Diebstahls, sondern auch eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrerflucht.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss und dem Verkehrskommissariat 1 der Verkehrsinspektion 2 in Köln geführt.

