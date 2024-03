Polizei Köln

POL-K: 240305-1-K- Fußgänger prallt mit Radfahrerin zusammen - Kölnerin schwerverletzt

Köln (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Fußgänger (26) am Montagabend (04. März) in der Kölner Innenstadt hat sich eine Radfahrerin (63) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau wird derzeit noch in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt. Der 26-jährige Kölner kam mit Schürfwunden davon.

Zeugenaussagen zufolge war die 63-Jährige gegen 18:15 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Cäcilienstraße in Richtung Neumarkt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Antonsgasse wollte dann der 26-Jährige mutmaßlich bei "Rot" die Fahrbahn überqueren und war hierzu unvermittelt auf den Fahrradschutzstreifen getreten. (nc/al)

