BPOLI-Flugh. STR: Zahlung von 7000 Euro bewahrt Reisenden vor Haft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Mittwochvormittag (17.01.2024) einen Strafvollstreckungshaftbefehl wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beamten kontrollierten den 54-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Istanbul ...

