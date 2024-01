Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Airport Stuttgart: Bundespolizei vollstreckt am Dienstag zwei Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Dienstag (16.01.2024) zwei Strafvollstreckungshaftbefehle.

Bei der Polizeikontrolle eines 76-jährigen griechischen Staatsangehörigen im öffentlichen Terminal-Bereich, stießen die Beamten am Morgen auf die Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Mann musste sich wegen Betruges verantworten. Da der 76-Jährige die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er am gleichen Vormittag für die stattdessen 17-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Nachmittag nahmen die Beamten bei der Einreisekontrolle aus Otopeni einen 27-jährigen rumänischen Fluggast fest, der mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Nachdem der Festgenommene mit Unterstützung einer Bekannten die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro begleichen konnte, durfte dieser seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell