Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Passagier nach Einreise in Untersuchungshaft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Donnerstagnachmittag (04.01.2024) bei der Einreisekontrolle aus Istanbul einen Untersuchungshaftbefehl.

Dem 63-jährigen türkischen Fluggast wird von der Staatsanwaltschaft Würzburg vorgeworfen, sich als Gehilfe der bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Geldfälschung in Tateinheit mit Beihilfe zur bandenmäßigen Urkundenfälschung strafbar gemacht zu haben.

Der in Deutschland ohne festen Wohnsitz Beschuldigte wurde dem Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dort wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt. Er wurde am gleichen Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

