Polizei Hamburg

POL-HH: 230828-3. Schneller Ermittlungserfolg: Eine Zuführung nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.08.2023, 04:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg

Nachdem am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 19-Jähriger am Jungfernstieg mit einem Messer schwer verletzt worden war, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Der Polizei war Sonnabendmorgen eine Schlägerei am Jungfernstieg gemeldet worden, woraufhin die Beamten vor Ort den 19-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen an Arm und Oberkörper antrafen und ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leisteten. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten im Umfeld des Tatorts insgesamt 14 junge Männer zur Klärung des Sachverhaltes in Gewahrsam.

Da die ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) gegen keinen dieser Männer einen konkreten Tatverdacht ergaben, wurden alle nach Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Verlauf der mit Hochdruck durch Beamte der "EG Alster" fortgeführten Ermittlungen geriet ein bereits polizeibekannter 17-Jähriger in den Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Bahrenfeld. Samstagabend vollstreckten die Kriminalbeamten den Beschluss und stellten hierbei umfangreiches Beweismaterial sicher. Den 17-Jährigen trafen die Polizisten hierbei nicht an. Er wurde jedoch später (02:45 Uhr) durch Zivilfahnder am Jungfernstieg vorläufig festgenommen. Ermittler der "EG Alster" führten den afghanischen Staatsangehörigen einem Haftrichter zu, der einen Haftbefehl erließ.

Der durch die Messerstiche verletzte 19-Jährige ist nach einer Notoperation in stabilem Zustand.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

