Polizei Hamburg

POL-HH: 230826-1. Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.08.2023,22:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Klaus-Groth-Straße

Gestern Abend ist ein 18-Jähriger in Hamburg-Borgfelde durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der 18-Jährige sich zur Tatzeit mit mehreren Begleitern in der Klaus-Groth-Straße auf, als er aus bislang unbekannten Gründen mit dem späteren Täter in Streit geriet. Dieser richtete daraufhin eine Schusswaffe auf den 18-Jährigen, feuerte mehrere Schüsse ab und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bürgerweide. Der Geschädigte erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, sodass hinzugerufene Polizeibeamte und ein Notarzt Reanimationsmaßnahmen einleiten mussten. Dennoch erlag der 18-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Beamte der Mordkommission (LKA 41) haben die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen. Diese dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18 Jahre alt - 185 - 195 cm groß - längere dunkle Haare - bekleidet mit heller Jeanshose und dunklem Oberteil - führte ein Fahrrad mit sich

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

