BPOLI-Flugh. STR: 20-jähriger Passagier aus Belgrad in Untersuchungshaft

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Mittwochabend (17.01.2024) einen 20-jährigen rumänischen Fluggast bei der Einreisekontrolle aus Belgrad fest.

Der Beschuldigte wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht, da ihm mehrere gemeinschaftlich begangene Diebstähle aus dem Jahr 2019 vorgeworfen werden, mit denen er sich eine nicht unerhebliche Einnahmequelle zum Bestreiten des Lebensunterhalts verschaffen wollte.

Da der Festgenommene in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und mit einer nicht unerheblichen Jugendstrafe rechnen muss, besteht Fluchtgefahr. Der zwischenzeitlich Heranwachsende wurde am Folgetag dem Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, wo der Haftbefehl in Vollzug gesetzt wurde.

Die Beamten der Bundespolizei lieferten den jungen Mann am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt ein.

