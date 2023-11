Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 21 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Nietzschestraße ein Auto brennen würde. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Polizisten beschleunigt aufgesucht. Vor Ort konnte ein brennender Mercedes aufgefunden werden, bei dem das Feuer aus dem Motorraum loderte. Die Anwohner wurden mittels Lautsprecher angewiesen, Türen und Fenster vorübergehend geschlossen zu halten. Die Feuerwehr der Stadt Mannheim kam ebenfalls hinzu und löschte das brennende Fahrzeug. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug in Augenschein genommen und ein technischer Defekt als Ursache vermutet. Zu der Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell