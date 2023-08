POL-PPWP: Dreifacher Marihuana-Fund

Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter wurde in der Nacht zu Mittwoch dabei beobachtet, wie er in der Mühlstraße die Fassade eines Hauses besprühte. Anschließend entfernte sich der "Künstler". Er hinterließ ein Graffiti in Form einer Zahl. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufnahm. Der Sprüher wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 30 Jahre alt und ...

mehr