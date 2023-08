Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hauswand beschmiert - Sprüher gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter wurde in der Nacht zu Mittwoch dabei beobachtet, wie er in der Mühlstraße die Fassade eines Hauses besprühte. Anschließend entfernte sich der "Künstler". Er hinterließ ein Graffiti in Form einer Zahl. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, welche die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufnahm. Der Sprüher wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 30 Jahre alt und hat grau meliertes Haar. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans. Haben Sie den Unbekannten am Dienstag gegen 23 Uhr gesehen? Ist Ihnen in der Mühlstraße in den späten Dienstagabendstunden Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell