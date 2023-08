POL-PPWP: Hund angebrüllt und getreten

Kaiserslautern (ots) - Gescheitert ist der Versuch eines Ladendiebs, am Montagabend in einem Supermarkt in der Mannheimerstraße Deodorant zu klauen. Jetzt hat der Mann drei Anzeigen am Hals. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der 56-Jährige gegen 20 Uhr das Deo in die Hosentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Polizeibeamten den Mann durchsuchten, konnten sie in seiner Hosentasche ...

