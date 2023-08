Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Technischer Defekt - Lkw brennt lichterloh

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, den 17. August, wurden Einsatzkräfte zu einem brennenden Lkw in der Straße Am Meilenstein in Zülpich gerufen.

Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Mechernich stellte während der Arbeit einen Systemfehler an dem Fahrzeug fest. Nachdem der Fahrer den Lkw verlassen hatte, fing dieser lichterloh an zu brennen.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell