POL-EU: In Schlangenlinien auf der Autobahn

Euskirchen (ots) - Am Freitagnachmittag (18. August) gegen 16.05 Uhr kam es in Euskirchen-Wißkirchen an der Kreuzung Marathonstraße/Treckgasse zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 23jähriger Fahrer eines Lieferwagens missachtete die Vorfahrt einer 53 Jahre alten PKW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 23jährige leicht. Seine Beifahrerin sowie die PKW-Fahrerin wurden in ein Krankenhaus ...

