Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat einen 32-Jährigen festgenommen. Nach ihm wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen. Am Montagmittag trafen die Einsatzkräfte den Gesuchten in der Wohnung seiner Lebensgefährtin an. Die Verhaftung hätte der 32-Jährige durch die Zahlung von 1.815 Euro abwenden können. Der Betrag konnte er allerdings nicht aufbringen, weshalb ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt brachten. |gus

