POL-NE: Fahrgast verletzt sich bei Busfahrt - Zeugenaufruf

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (03.11.), gegen 20 Uhr, leuchtete die ABS-Lampe, als ein 49- jähriger Grevenbroicher seinen Pkw startete. Diesen hatte er am selbigen Tag gegen 18 Uhr auf der Straße " Am Rittergut" abgestellt. Als er sein Auto begutachtete, musste er ein glatt durchgetrenntes ABS-Kabel an einem der Räder feststellen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im ...

mehr