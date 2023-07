Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer

Dahn (ots)

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 21.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad Yamaha die Bundesstraße 427 aus Dahn kommend in Fahrtrichtung Dahn-Reichenbach. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und rutschte in die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer klagte hiernach über Schmerzen im gesamten Körper und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 10.000.- Euro belaufen. /pidn

