Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (03.11.), gegen 20 Uhr, leuchtete die ABS-Lampe, als ein 49- jähriger Grevenbroicher seinen Pkw startete.

Diesen hatte er am selbigen Tag gegen 18 Uhr auf der Straße " Am Rittergut" abgestellt. Als er sein Auto begutachtete, musste er ein glatt durchgetrenntes ABS-Kabel an einem der Räder feststellen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

