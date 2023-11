POL-NE: Seniorin in Wohnung bestohlen

Neuss (ots) - Am Montag (06.11.), gegen 23:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Augustinusstraße/ Stresemannallee zu einem Vorfall, bei dem ein 29- jähriger Kaarster mit einem Schraubendreher leicht verletzt wurde. Er hielt sein Mobiltelefon in der Hand, als sich eine dreiköpfige Männergruppe näherte. Aus dieser heraus entriss ihm eine Person das Handy, ehe die Gruppe fußläufig in Richtung Obertorweg weiterzog. Der ...

