Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2 Promille in parkendes Fahrzeug gerauscht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mit, dass es in der Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und der Verursacher offensichtlich stark alkoholisiert wäre. Vor Ort trafen die Beamten auf den 30-jährigen Unfallverursacher, der deutliche körperliche Anzeichen eines übermäßigen Alkoholkonsums aufwies. Dieser fuhr, vermutlich aufgrund seiner Ausfallerscheinungen, mit seinem Fahrzeug in den ordnungsgemäß geparkten Skoda eines 54-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Er musste die Polizisten auf das Revier begleiten und ihm wurde dort durch einen Polizeiarzt Blut entnommen. Sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt und ihm wurde das Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell