Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 788 Tage Gefängnisstrafe nach Einreise am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Mittwochvormittag (17.01.2024) einen Strafvollstreckungshaftbefehl wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Beamten kontrollierten den 54-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Istanbul und stießen dabei auf die Fahndungsausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Oldenburg.

Folglich wurde er noch am gleichen Tag zum Verbüßen einer Rest-Freiheitsstrafe von 788 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

