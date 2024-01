POL-BOR: Vreden - Überfall auf Spielhalle

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Im Osteresch; Tatzeit: 12.01.2024, zwischen 13.45 Uhr und 19.45 Uhr; Unbekannte drangen am Freitag gewaltsam in eine Wohnung an der Straße Im Osteresch ein und entwendeten einen Laptop und einen WLAN-Router. Die Täter hatten sich an der Haustür zu schaffen gemacht. Zu dem Einbruch kam es zwischen 13.45 Uhr und 19.45 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). ...

