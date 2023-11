Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Dreister Dieb auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Eine 73 Jahre alte Frau wurde am Dienstag (14.11.2023) zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr Opfer eines dreisten Diebes. Die Seniorin befand sich zunächst in einem Supermarkt im Röhrer Weg und bezahlte ihre Waren per EC-Karte. Anschließend verstaute sie ihre Einkäufe in ihrem Pkw, den sie vor dem Supermarkt geparkt hatte. Dort wurde sie von einem noch unbekannten Mann auf einen Ölfleck unter ihrem Fahrzeug angesprochen. Scheinbar hilfsbereit öffnete der Mann mit ihrem Einverständnis die Motorhaube, um die Ursache für den Ölaustritt zu beheben. Kurz darauf trennten sich die Wege der beiden und die 73-Jährige stellte fest, dass ihre EC-Karte fehlte, die in ihrer Handtasche auf der Rückbank des Pkws verstaut gewesen war.

Wenig später wurden mit dieser EC-Karte knapp 2.000 Euro an einem Bankautomaten abgehoben.

Der Mann, der die 73-Jährige in ein Gespräch verwickelte, war zwischen 50 und 55 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Möglicherweise hatte er einen Komplizen, der während die Frau abgelenkt war, den Diebstahl beging.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

