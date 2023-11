POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Geschädigtes Kind eines Verkehrsunfalls gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (15.11.2023) zwischen 17:00 und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Neusatzstraße in Mönchberg ein. Nachdem die Einbrecher die Terrassentüre aufgehebelt hatten, betraten sie das Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Es ist noch unbekannt, ob und was entwendet wurde und wie hoch der ...

