Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen: Mehrere schwer verletzte Personen bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Illingen (ots)

Am Sonntag, 05.11.2023, kam es gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 35 bei Illingen zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem mehrere Verletzte zu beklagen sind: Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein Pkw Renault von Illingen kommend in Richtung Maulbronn unterwegs, ein Pkw Audi kam dem Renault entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Renault kurz nach dem Ortsausgang Illingen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der 43-jährige Lenker des Renault und sein 80-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden schwer verletzt. Im Audi wurden der 35-jährige Fahrer, dessen 28-jährige Mitfahrerin und ein 9 Monate altes Kleinkind durch den Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt. Alle erwachsenen Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Kliniken verbracht, das Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink transportiert. Derzeit wird der Sachschaden am unfallverursachenden Renault auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt, der Schaden am Audi dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Neben mehreren Streifenfahrzeugen der Polizei waren starke Kräfte der Feuerwehren Illingen und Mühlacker sowie mehrere Rettungswagen und drei Notärzte im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B 35 bis kurz nach 18 Uhr gesperrt. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell