Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Neuenbürg (ots)

Neuenbürg Auf der Bundesstraße 293 kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden und drei Verletzten

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11:44 Uhr ein 28-jähriger Fahrer eines Kia die Bundesstraße 293 aus Neuenbürg kommend in Fahrtrichtung Höfen. In entgegengesetzter Richtung hielt im Einmündungsbereich, auf der Linksabbiegerspur in Richtung Eyachbrücke, ein Pkw- Seat verkehrsbedingt an.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Pkw Kia nach links ab und stieß mit dem wartenden Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde der Seat abgewiesen und prallte mit der vorbeifahrenden Fahrzeuglenkerin eines Pkw Fiat zusammen, welcher von Höfen in Richtung Neuenbürg fuhr. Der Fahrzeugführer des Kia verließ für kurze Zeit die Unfallörtlichkeit und kehrte eigenständig zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 28-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen.

Alle drei Fahrzeuglenker zogen sich leichtere Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr.

Benjamin Koch, Pressestelle

