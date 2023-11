Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Niefern-Öschelbronn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niefern eingedrungen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach bisherigem Sachstand gelangte die Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 31.10.2023, 19:30 Uhr und Mittwoch, 01.11.2023, 03:30 Uhr, über den rückwärtigen Bereich ins Innere des in der Luisenstraße befindlichen Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten die Eindringlinge im gesamten Haus das Inventar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzten.

Sabine Maag, Pressestelle

