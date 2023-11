POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (15.11.2023) gegen 17:40 Uhr in der Panoramastraße in Gerlingen ereignete. Ein 86 Jahre alter Mercedes-Lenker war in Richtung Schillerhhöhe unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die ...

mehr